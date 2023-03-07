شكرا لقرائتكم خبر ورشة تناقش كتابة السيناريو للأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأفلام أمس ورشة عمل بعنوان «من الرواية إلى السيناريو»، أقيمت بجدة على مدار 5 أيام.

وتناولت الورشة محاور هامة، منها مقدمة في كتابة السيناريو، وأمثلة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المقتبسة عن أعمال أدبية، والسمات المميزة لهذه الأعمال، والقصة والنوع الدرامي، إضافة إلى كيفية اختيار الرواية أو القصة القصيرة قبل تحويلها لعمل درامي، وكيفية إنشاء ملف الشخصيات، وخريطة الأحداث الرئيسية للعمل، وكتابة قصة العمل.

يذكر أن هيئة الأفلام تسعى إلى تعزيز الجهود الهادفة إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجال صناعة الأفلام والسينما وتنميتها وتطويرها، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، واللقاءات الحضورية والافتراضية.