شكرا لقرائتكم خبر توصية بتوقف الممارسين الصحيين عن قبول هدايا شركات الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية الممارسين الصحيين بالتوقف الفوري عن قبول هدايا مندوبي شركات الدواء والصناعة الطبية، مهما قل ثمنها؛ والقيام بالواجب المهني بهذا الشأن.

وبالنسبة للمنشآت الصحية، اقترحت اللجنة، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عددا من الضوابط المهنية، للتعامل مع مندوبي شركات الأدوية والصناعة الطبية داخل أقسام هذه المنشآت، تتضمن منع مندوبي شركات الأدوية من التواجد في الأقسام المختلفة للمنشآت الصحية، وكذلك منع مندوبي الشركات من توزيع الهدايا بشتى أنواعها وأثمانها بشكل فردي، لمنسوبي المنشأة من الأطباء والصيادلة ونحوهم، ومنع إدخال عينات الأدوية المجانية التي تقدمها الشركات للعيادات.

وأوضحت اللجنة إلى جوانب العلاقة بين الممارسين الصحيين ومندوبي شركات الدواء والصناعة الطبية، بما في ذلك قبول هداياهم، استحوذت على نصيب وافر من الأبحاث الرصينة الكبرى المنشورة قديما وحديثا، وقد خلصت هذه الدراسات، إلى أن هذه العلاقة مهما صغرت، وقبول الهدايا بشتى أصنافها، لها تبعات سلبية ۔ وترتبط هذه العلاقة ارتباطا وثيقا بالصرف المفرط، وغير المبرر إكلينيكيا، لأصناف الأدوية الجديدة ذات الأسعار الباهظة وإضافة أصناف أدوية جديدة، بلا سند علمي كاف، لقائمة الأدوية المتوفرة بصيدليات المنشآت الصحية.

وأضافت «إنه على الجهات الحكومية ذات العلاقة سن قوانين حازمة بهذا الشأن، والمتابعة الصارمة لتنفيذ تلك القوانين، ومحاسبة المتجاوزين. ومن ذلك، إلزام شركات الأدوية والصناعة الطبية بتقديم دعمها للتعليم والأبحاث الطبية عبر الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المعتمدة، وكذلك إلزام الجهات الصحية بتقديم الدعم الكافي للممارسين الصحيين، لمتابعة المستجدات في مجال التخصص حتى لا يكون هنا حاجة للجوء لهذه الشركات والوقوع في المخالفات».

ضوابط التعامل:

