توصية بتوقف الممارسين الصحيين عن قبول هدايا شركات الأدوية

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وبالنسبة للمنشآت الصحية، اقترحت اللجنة، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عددا من الضوابط المهنية، للتعامل مع مندوبي شركات الأدوية والصناعة الطبية داخل أقسام هذه المنشآت، تتضمن منع مندوبي شركات الأدوية من التواجد في الأقسام المختلفة للمنشآت الصحية، وكذلك منع مندوبي الشركات من توزيع الهدايا بشتى أنواعها وأثمانها بشكل فردي، لمنسوبي المنشأة من الأطباء والصيادلة ونحوهم، ومنع إدخال عينات الأدوية المجانية التي تقدمها الشركات للعيادات.
وأوضحت اللجنة إلى جوانب العلاقة بين الممارسين الصحيين ومندوبي شركات الدواء والصناعة الطبية، بما في ذلك قبول هداياهم، استحوذت على نصيب وافر من الأبحاث الرصينة الكبرى المنشورة قديما وحديثا، وقد خلصت هذه الدراسات، إلى أن هذه العلاقة مهما صغرت، وقبول الهدايا بشتى أصنافها، لها تبعات سلبية ۔ وترتبط هذه العلاقة ارتباطا وثيقا بالصرف المفرط، وغير المبرر إكلينيكيا، لأصناف الأدوية الجديدة ذات الأسعار الباهظة وإضافة أصناف أدوية جديدة، بلا سند علمي كاف، لقائمة الأدوية المتوفرة بصيدليات المنشآت الصحية.
وأضافت «إنه على الجهات الحكومية ذات العلاقة سن قوانين حازمة بهذا الشأن، والمتابعة الصارمة لتنفيذ تلك القوانين، ومحاسبة المتجاوزين. ومن ذلك، إلزام شركات الأدوية والصناعة الطبية بتقديم دعمها للتعليم والأبحاث الطبية عبر الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المعتمدة، وكذلك إلزام الجهات الصحية بتقديم الدعم الكافي للممارسين الصحيين، لمتابعة المستجدات في مجال التخصص حتى لا يكون هنا حاجة للجوء لهذه الشركات والوقوع في المخالفات».
ضوابط التعامل:
- منع مندوبي شركات الأدوية من التواجد في الأقسام المختلفة للمنشآت الصحية.
- منع مندوبي الشركات من توزيع الهدايا بشتى أنواعها وأثمانها بشكل فردي، لمنسوبي المنشأة من الأطباء والصيادلة ونحوهم.
- منع إدخال عينات الأدوية المجانية التي تقدمها الشركات للعيادات.
- يتم الموافقة على إدخال الأدوية الجديدة في صيدلية المنشأة الصحية بعد الموافقة على ذلك عبر لجنة مستقلة، لا يوجد لأفرادها أي تعارض مصالح.
- تستقبل إدارة المنشأة الصحية، الدعم المادي وخلافه الذي تقدمه شركات الأدوية والصناعة الطبية المختلفة، ويودع الدعم المادي في حساب خاص.
- يمكن الاستفادة من هذه التبرعات في دعم أنشطة المنشأة الصحية المختلفة، بما فيها أنشطة التعليم الطبي المستمر، ودعم تنظيم المؤتمرات العلمية.
- لحفظ حقوق شركات الأدوية الداعمة لحساب المنشأة، يمكن تثمين هذا الدعم بخطاب شكر يوضع في موقع المنشأة على الإنترنت، أو خلافه.
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