الرئيس الكوري ووزير الدفاع يستعرضان العلاقات الثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، أمس، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في المقر الرئاسي بالعاصمة سول.

ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف.

وكان وزير الدفاع، والوفد المرافق له وصل أمس إلى كوريا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الكوريين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهة ثانية استقبل وزير الدفاع الوطني في كوريا لي جونغ سوب، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في ميدان الاستعراض العسكري بمقر وزارة الدفاع الوطني الكورية في العاصمة سيئول، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية، أطلقت خلالها المدفعية 19 طلقة ترحيبية، تعبر عن أعلى درجات الحفاوة والترحيب، ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

واستأذن قائد طابور العرض وزير الدفاع لبدء التفتيش، بعد ذلك صحب وزير الدفاع الوطني الكوري وزير الدفاع في عربة مكشوفة، وقاما بجولة تفتيشية على الطوابير العسكرية، ثم صافح وزير الدفاع الجانب الكوري، فيما صافح وزير الدفاع الكوري أعضاء الوفد السعودي، ثم التقطت الصور التذكارية، ودون الأمير خالد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات الرسمي.

عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعا مع وزير الدفاع الوطني الكوري، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.