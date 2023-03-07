ضبط 54 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 54 مخالفا لنظام البيئة (45 مواطنا، و7 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية)، ارتكبوا مخالفات رعي 829 متنا من الإبل، و912 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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