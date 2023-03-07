شكرا لقرائتكم خبر مصادرة وإتلاف 217 بسطة عشوائية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة نحو11 طنا من الخضار والفاكهة، في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية.

وأوضحت أن الفرق الرقابية صادرت وأتلفت 217 من العربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سلمت للجمعيات الخيرية.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات لمكافحة الباعة الجائلين؛ حرصا على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتحسين المشهد الحضري.