مصادرة وإتلاف 217 بسطة عشوائية بجدة

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وأوضحت أن الفرق الرقابية صادرت وأتلفت 217 من العربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سلمت للجمعيات الخيرية.
وأكدت الأمانة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات لمكافحة الباعة الجائلين؛ حرصا على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وتحسين المشهد الحضري.
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