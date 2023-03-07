شكرا لقرائتكم خبر تقلبات جوية ماطرة على المناطق حتى السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من الغد إلى السبت المقبل.

ونبه في تقرير من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، قرية العليا)، والرياض (عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط)، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريانا للسيول وتساقطا للبرد.

وتشهد منطقتا الرياض (العاصمة، الدرعية، الخرج، ضرما، القويعية، رماح، المزاحمية، حريملاء، الأفلاج، وادي الدواسر)، والشرقية (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، الأحساء)، هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتساقط البرد.

كما أشار في تقريره إلى هطول أمطار رعدية متوسطة من الغد إلى السبت مصحوبة برياح هابطة نشطة، والسرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد، تشهدها مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، الحرجة)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواه، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، ونجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب)، وجازان (جيزان، صبيا، أبوعريش، بيش، فيفا، الريث، الداير، العارضة الخوبة، الشقيق)، ومكة المكرمة (الطائف، ميسان، العرضيات، أضم، تربة، الخرمة، رنية، المويه). وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.

الحالة الجوية المتوقعة







أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.



جريان للسيول وتساقط للبرد.



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