59 موقعا حرجا لتصريف أمطار جدة

تعمل أمانة جدة حاليا على عدة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بتكلفة 1.2 مليار ريال، كما تم الانتهاء من 38 نقطة حرجة في الربع الثالث من 2022، من بين 59 موقعا حرجا للأمطار بالمحافظة، بينما جرى تقسيم جدة إلى 17 منطقة لمخطط تصريف مياه الأمطار.

وأنهت الأمانة خلال الفترة الماضية عددا مـن مشاريع التصريف وهـي مـشـروع حي الواحة، ومشروع نفق طريق الملك عبد الله مع طريق الأندلس، ومشروع المناطق الحرجة القريبة من شبكات تصريف مياه الأمطار، ومشروع حلول لتصرف مياه الأمطار بدوار الكرة فضلا عن مشروع مواقع محيطة بنفق طريق الأمير ماجد شارع حراء، ومشروع إنشاء محطة رفع مصب السلام.

مصايد أمطار

وتنفذ المرحلة الأولى لمشروعات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 3365.404.600 مليون ريال وشملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – حي الواحة - محطة الرفع لنفق السلام - ميدان السارية - نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و 500 مترا وتركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

12 مشروعا

ومنحت أمانة جدة برنامج تصريف الأمطار الأولوية في تنفيذ مشاريع تخدم المدينة وخصوصا المناطق الحرجة في مرحلتها الأولى، وأنجزت الأمانة عددا من مشروعات شبكة تصريف الأمطار بينها حزمة من 12 مشروعا تم إنجاز 6 مشروعات، وتقدر تكلفة مشروع تنفيذ حلول مياه الأمطار بالمحمدية 195.071.215 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ36 شهرا، ويهدف إلى تصريف مياه الأمطار في أحياء المحمدية 1 و 2، كما يشمل حلول التصريف لشارع الأمير سلطان وطريق الملك عبد العزيز المجاورين لأحياء المحمدية، وستسهم حلول تصريف مياه أمطار منطقة المحمدية بشكل كبير في تحسين شبكة مصب المطار القائمة، كما سيسهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

المياه السطحية

وتقدر تكلفة مـشروع تنفيذ حلول الأمطار منطقة الهدى والأجاويد بـ 114.292.313 مليون ريال، ومـدة تنفيذ تصل لـ 30 شهرا، وهو عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار منطقة الهدى والأجاويد الواقعة ببين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول خفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

وتقدر قيمة مشروع تنفيذ حلول الأمطار لطريق الملك فيصل «عابر القارات سابقا» بـ 85.830.437 مليون ريال ومدة تنفيذ تصل لـ 24 شهرا، ويشتمل على منظومة من تصريف المياه بإنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات للتصريف بطول 10 كلم مزودة بالمناهل ومصائد تصريف الأمطار، ومؤخرا تم توقيع 3 عقود مشاريع تخفيض منسوب مياه وتصريف الأمطار لكل من منطقة المحمدية، منطقة الهدى والأجاويد - طريق الملك فيصل، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 395.193.965 مليون ريال.