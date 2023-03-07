مجلس الوزراء يقر ضوابط إيقاف الخدمات

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض، على ضوابط إيقاف الخدمات.

مباحثات مع إريتريا وموزمبيق

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع رئيس إريتريا، ومضمون استقباله رئيس موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.

وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.

اجتماع وزراء خارجية G20

وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.

مقر مركز التغير المناخي بالمملكة

وأكد المجلس، أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وأشاد مجلس الوزراء، بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

يوم العلم السعودي

وعدّ المجلس، مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم ( 11 مارس )، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

القرارات

- اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

- مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة وجامبيا في مجال العدل.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة والكويت.

- مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين المملكة والصين.

- انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وتيلند في مجال منع الفساد ومكافحته.

- اتفاقية بين المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل اليمن.

- تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023.

- الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.

- إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

- تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن محمد زاهد، والدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس/ علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

- اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.

تعيينات وترقيات

ـ تعيين محمد بن ملحان ابن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية عبدالرحمن بن حمد الدعيلج إلى وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (15) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم الزويهري إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.