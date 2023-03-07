واجتمع الخليف، أمس، مع أعضاء لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم حج هذا العام 1444بمقر الفرع بجدة، وأوضح مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة «وقاء»، الدكتور غالب الصاعدي، أن الاجتماع يهدف للتأكد من جاهزية جميع أعضاء لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم الحج لتحقيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأشار وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع بوزارة البيئة المهندس غانم الجذعان إلى أهمية التنسيق والتوافق بين المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، حيث شكلت لجنة تنفيذية لهذ الغرض.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات مبكرة لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.