استعدادات مبكرة لموسم الحج

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد الخليف، الاستعداد المبكر للحج، واستعراض ومناقشة خطط منظومة الفرع التشغيلية، وتوزيع المهام بين جميع الجهات المشاركة من الإدارات المختصة وعرض ما تم انجازة من استعدادات، ومناقشة العمليات الشرائية، بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات الموسمية ومساندة المجاهدين، بالإضافة إلى الرفع بالكوادر البشرية العاملة لموسم الحج.

واجتمع الخليف، أمس، مع أعضاء لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم حج هذا العام 1444بمقر الفرع بجدة، وأوضح مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة «وقاء»، الدكتور غالب الصاعدي، أن الاجتماع يهدف للتأكد من جاهزية جميع أعضاء لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم الحج لتحقيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأشار وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع بوزارة البيئة المهندس غانم الجذعان إلى أهمية التنسيق والتوافق بين المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، حيث شكلت لجنة تنفيذية لهذ الغرض.