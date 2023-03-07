640 ألف طن مخلفات

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة المهندس صالح الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهر الماضي بلغت 169.781 طنًا، كما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها 450.015 طنًا من الدمارات، وأكثر من 890 طنًا من الإطارات.
وبين الزهراني، أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل 102.123 طنًا جرى رفعها في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتًا إلى أن الأحياء الواقعة في «بلدية المطار» ضمن منطقة العقد الرابع، سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ 15.045 طنًا من النفايات المرفوعة.
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