ترحيل نصف مليون حقيبة مدرسية

بدأت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، ترحيل 500 ألف حقيبة مدرسية لمختلف المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 1444، على مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك لإيصالها للمدارس وتسليمها للطلبة لضمان بداية فصل دراسي جاد وحافل بالإنجازات وفقاً لما خطط له.

من جانب آخر اختتم نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمة بالمنطقة اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي وسط أجواء إيجابية بكل يسر وسهولة وفق ما خطط له.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن إدارة التعليم بالمنطقة تسخر كافة إمكانياتها للتأكد من جاهزية جميع مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها وتوجيه كافة مكاتب التعليم وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، مبيناً أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الاختبارات بالدخول على حسابات الطلبة في نظام نور.