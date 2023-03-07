900 م3 أنقاضا بحاضرة الدمام

وأكدت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد البصري، والمحافظة على النظافة العامة في حاضرة الدمام، وإيجاد بيئة صحية، والحفاظ على جمالية المواقع العامة، مشددة على عدم رمي المخلفات وأنقاض البناء، في الأماكن غير المخصصة لها، داعية الجميع إلى المحافظة على نظافة المنطقة، والإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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