900 م3 أنقاضا بحاضرة الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، الحملة الثانية لمبادرة رفع مخلفات البناء والأنقاض، في حاضرة الدمام تحت شعار «النظافة تنمية»، التي نتج عنها رفع أكثر من 920 مترا مكعبا من الأنقاض مجهولة المصدر، في مختلف أحياء وشوارع الحاضرة.

وأكدت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد البصري، والمحافظة على النظافة العامة في حاضرة الدمام، وإيجاد بيئة صحية، والحفاظ على جمالية المواقع العامة، مشددة على عدم رمي المخلفات وأنقاض البناء، في الأماكن غير المخصصة لها، داعية الجميع إلى المحافظة على نظافة المنطقة، والإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.