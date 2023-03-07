

بريدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

تُشارك جامعة القصيم بمهرجان ربيع بريدة 1444هـ، وذلك من خلال معرض بعنوان "وطن الازدهار"،الذي يحتوي على أكثر من 60 ناديًا طلابيًّا يُقدِّم من خلالها طلاب وطالبات الجامعة خدمات مُتنَوِّعة على مدى 10 أيام، لزوار ومستفيدي المهرجان الذي يستمر حتى يوم السبت القادم.

وتتنوَّع أركان معرض الجامعة ما بين الخدمات الطبية والتثقيف الصحي من قبل نادي التطوع الصحي والأندية الصحية التخصصية، وكذلك خدمات تنمية المعرفة الهندسية والتقنية بالصناعات الناشئة، التي تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجالات الواعدة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العلوم التربوية والإنسانية والتصاميم، حيث يستعرض الطلاب أعمالهم الفنية وتصاميمهم المبتكرة.

ويحتوي المعرض على ركن الطفل الذي يُقدِّم مجموعة متنوعة من البرامج الوطنية المجتمعية؛ كالأنشطة والألعاب، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز قدراتهم، وتشجيع النشاط البدني والفنون ورياض الأطفال، كما يشمل المعرض مبادرة للتدريب البدني؛ لتشجيع الزوار والمستفيدين على ممارسة النشاط البدني بشكل أكثر فاعلية وتعزيز الوعي الصحي واللياقة البدنية لديهم، حيث صُمِّمَت برامج المبادرة بشكل يناسب مختلف المراحل العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

ويشتمل المعرض على أجنحة للتعريف ببرامج الجامعة الأكاديمية والإجابة على الاستفسارات وتوفير المعلومات اللازمة للمهتمين بالالتحاق بالجامعة، بما في ذلك شروط الالتحاق والمتطلبات الأكاديمية والإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة، كما تستعرض مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة أحدث التقنيات والأدوات التعليمية في التدريب على القيادة، بما في ذلك محاكاة القيادة في بيئة آمنة، بالإضافة إلى الإرشادات التوعوية التي تسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية،وتقليل نسبة الحوادث المرورية.

// انتهى //

22:28ت م

0237





كانت هذه تفاصيل خبر سياحة وترفيه / جامعة القصيم تُشارك في "مهرجان ربيع بريدة 44" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.