السعودية اليوم / مباحثات سعودية باكستانية للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية



إسلام آباد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

عقدَ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا افتراضيًّا مع وزير شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية ساجد حسين طوري.

وبحث الجانبان - خلال الاجتماع - فرصَ التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:24ت م

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