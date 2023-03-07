تسجيل محمية الملك عبد العزيز في قاعدة البيانات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية تسجيل المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى «القائمة الخضراء الدولية للمحميات»، التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN».

وبينت أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور المملكة، في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها.

وتعد قاعدة البيانات العالمية التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981)، الأكثر شمولا للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.

ويعكس تسجيل هيئة تطوير المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مارس 2021، وتحديدا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030، إذ تبلغ النسبة الحالية 16.2% من الأراضي البرية.

هيئة تطوير المحمية

