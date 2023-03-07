السعودية اليوم / سماحةُ المفتي يستقبلُ طلابًا من مقدونيا والهند وغينيا



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، وفدًا طلابيًّا من جامعة الملك خالد بمنطقة عسير من مقدونيا والهند وغينيا.

وحثَّهم سماحته على الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.

// انتهى //

20:49ت م

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