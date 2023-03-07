السعودية اليوم / أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن



حفر الباطن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:20ت م

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