شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضرب المقاولون العرب بثنائية ويتصدر الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق النادي الأهلي فوز هام وغالى على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي كانت اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات المباراة المؤجلة عن الأسبوع السابعة عشر من الدوري المصري.

الأهلي يضرب المقاولون العرب بثنائية

ومنذ بداية المباراة وكثف لاعبى الأهلي الهجمات لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثانية من عمر المباراة سجل على معلول الهدف الأول من ضربة جزاء، الإ أن بعدها حاول المقاولون لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة الـ21 سجل محمد هاني الهدف الثاني لصالح الأهلي ولكن الهدف احتسب لفاروق كابور مدافع المقاولون العرب بعد أن اصطدمت الكرة في قدمه، وفي الدقيقة الـ43 سجل جون أوكيلي الهدف الأول وهدف تقليص النتيجة لصالح المقاولون العرب وينتهى الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من المباراة ضغط لاعبى المقاولون العرب ولكن دون جديد لتنتهى المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.