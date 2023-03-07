إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان عبر تطبيق نسك

وكانت الوزارة قد أوضحت الشروط المطلوبة لأداء العمرة سواء للسعوديين أو القادمين من الخارج.
وأضافت الوزارة ردا على استفسار أحد المتابعين حول شروط أداء العمرة خاصة في شهر رمضان المبارك، أن أداء العمرة يستوجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا"؛ بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
وتابعت الوزارة أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، مع ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة.
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