معسكر للتقنيات الناشئة في جامعة نورة

تعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع أكاديمية متخصصة بإقامة معسكر التقنيات الناشئة؛ بهدف تقديم تدريب نوعي مكثف في مجال التقنيات الناشئة، وذلك على مدار ستة أسابيع بواقع (66) ساعة تدريبية وإشرافية، ابتداء من 12 مارس 2023.

ويستهدف المعسكر كافة المهتمين بتقنيات إنترنت الأشياء من داخل وخارج الجامعة؛ لتقديم العلوم والمعارف التي يحتاجها أفراد المجتمع في العصر الحالي في مجال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى الإرشاد المهني من خبراء مختصين.

ويتضمَّن المعسكر تقديم مشروع عملي تطبيقي يُتيح للمتدربين تجربة محاكاة بعض تحديات جهات العمل، وكيفية حلَّها باستخدام عالم البيانات، وتطبيق المهارات والمفاهيم المكتسبة خلال المعسكر، ويُعدُّ المشروع شرطًا إلزاميًا من أجل حصول الطالب على شهادة معتمدة.

ويأتي ذلك ضمن مساعي كلية علوم الحاسب والمعلومات بتحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال خلق بيئة ابتكار تقني متجددة تعزز مخرجاتها، وتطوُّر الحرم الجامعي وعملياته الإدارية؛ لتصبح الجامعة أنموذجا لمؤسسات التعليم العالي الرائدة التي تواكب وتستجيب بسرعة لمتطلبات المرحلة.

يُشار أنَّ كلية علوم الحاسب والمعلومات تتيح فرصة التسجيل في المعسكر للمهتمين بمجال التقنيات الناشئة من خلال الرابط .