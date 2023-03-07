المرور: لوحات سيارات برموز جديدة تطرح لأول مرة

أطلقت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام مزادا يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر). وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.



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