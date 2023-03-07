إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان عبر تطبيق نسك أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيق نسك.وكانت الوزارة قد أوضحت... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ معسكر للتقنيات الناشئة في جامعة نورة تعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع أكاديمية متخصصة بإقامة معسكر التقنيات الناشئة؛... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ المرور: لوحات سيارات برموز جديدة تطرح لأول مرة أطلقت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام مزادا يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ نص المادة 27 من نظام القضاء الذي أقر الشورى تعديلها وافق مجلس الشورى برئاسة نائب المجلس مشعل السُّلمي، اليوم، على مقترح تعديل المادة (27) من نظام القضاء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ منح 100 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقع اتفاقية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG وقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG -إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم- اتفاقية إدارة لإنشاء فرع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ ضبط إمام استغل مستودع جامع لجمع التبرعات باشرت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضبط إمام جامع في شرق العاصمة الرياض لقيامه بجمع التبرعات النقدية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات لمديرية مكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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