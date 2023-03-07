إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات لمديرية مكافحة المخدرات

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إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان عبر تطبيق نسك
أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن إتاحة إصدار تصريح أداء العمرة في شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيق نسك.وكانت الوزارة قد أوضحت...
معسكر للتقنيات الناشئة في جامعة نورة
تعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع أكاديمية متخصصة بإقامة معسكر التقنيات الناشئة؛...
المرور: لوحات سيارات برموز جديدة تطرح لأول مرة
أطلقت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام مزادا يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة...
نص المادة 27 من نظام القضاء الذي أقر الشورى تعديلها
وافق مجلس الشورى برئاسة نائب المجلس مشعل السُّلمي، اليوم، على مقترح تعديل المادة (27) من نظام القضاء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)...
منح 100 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم
صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة...
مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقع اتفاقية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG
وقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG -إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم- اتفاقية إدارة لإنشاء فرع...
ضبط إمام استغل مستودع جامع لجمع التبرعات
باشرت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضبط إمام جامع في شرق العاصمة الرياض لقيامه بجمع التبرعات النقدية...
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