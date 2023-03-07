ضبط إمام استغل مستودع جامع لجمع التبرعات

باشرت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضبط إمام جامع في شرق العاصمة الرياض لقيامه بجمع التبرعات النقدية والعينية، حيث قام باستغلال مرافق الجامع وإحداث بناء عشوائي من الحديد "هنقر" مخالف للنظام ويخلو من أي وسائل لحفظ المواد الغذائية التي يتم تخزينها فيه، بالإضافة إلى مخالفة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية إلا عبر القنوات الرسمية.
وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أن الفرق الرقابية قامت بتحرير الواقعة وتوثيقها، وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.
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