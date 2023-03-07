السعودية اليوم / لجنة الحج التنفيذية تعقد اجتماعاً لبحث استعدادات موسم حج هذا العام



مكة المكرمة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم حج هذا العام 1444هـ، إجتماعاً، برئاسة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وعضوية مدير فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة ( وقاء )، وممثلاً عن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.

وأكد مدير المهندس الخليف، أن الاجتماع يأتي تكميلي للاجتماعات السابقة من أجل الاستعداد المبكر واستعراض ومناقشة خطط منظومة الفرع التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ ، ولتوزيع المهام بين جميع الجهات المشاركة من الادارات المختصة وعرض ماتم انجازة من استعدادات ، ولمناقشة العمليات الشرائية ، بالاضافة الى مناقشة التأشيرات الموسمية، ومساندة المجاهدين ، بالإضافة الى الرفع بالكوادر البشرية العاملة لموسم الحج، منوهاً بأهمية تظافر الجهود المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقه، وذلك للخروج بموسم حجاً ناجحاً بإذن المولى عز وجل.

// انتهى //

19:03ت م

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