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شكرا لقرائتكم إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج عن إتاحة إصدار تصريح العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.
خطوات تسجيل تطبيق نسك:
ويتم التسجيل في التطبيق من خلال ما يلي:
1 ـ الدخول على موقع الوزارة هنا ثم الانتقال إلى تطبيق نسك.
2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.
3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.
4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.
5 – اختيار باقة الحج.
6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.
7 ـ إدخال الحساب البنكي.
8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).
9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.