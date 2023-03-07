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إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك

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شكرا لقرائتكم إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج عن إتاحة إصدار تصريح العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.

خطوات تسجيل تطبيق نسك:

ويتم التسجيل في التطبيق من خلال ما يلي:

1 ـ الدخول على موقع الوزارة هنا ثم الانتقال إلى تطبيق نسك.

2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.

3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.

4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.

5 –  اختيار باقة الحج.

6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.

7 ـ إدخال الحساب البنكي.

8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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