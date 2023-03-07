شكرا لقرائتكم الصحف الكورية عن زيارة خالد بن سلمان: السعودية شريك اقتصادي وأمني مهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفت الصحف الكورية الجنوبية بزيارة وزير الدفاع، خالد بن سلمان، قائلة إن السعودية تمثل شريكًا اقتصاديًا وأمنيًا مهمًا في عدة مجالات منها النفط والصناعة والدفاع.

شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل‎‎

وعن ذلك قالت صحيفة دونغا إليو، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول التقى بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في المكتب الرئاسي في يونجسان لتبادل الموقف الأمني ​​وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية العالقة، مثل تعزيز التعاون في صناعة الدفاع بين البلدين، والتعاون المتبادل في الابتكار الدفاعي.

وأضافت صحيفة سيول الاقتصادية اليومية أن البلدين سيكونان قادرين على اتخاذ خطوة إلى الأمام نحو شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل، متابعة أن كلا البلدين شريكان اقتصاديان وأمنيان مهمان للغاية ومن هنا فإنه يجب عليهما تعزيز التعاون في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط والسلام الدولي.

علاقة تعاون غير مسبوقة

وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة Newsis الكورية إلى أن الرياض وسيول تربطهما علاقة تعاون غير مسبوقة في مجال الاقتصاد والدفاع تقوم على التفاهم المتبادل العميق.

وتابعت أن ذلك التعاون أصبح أكثر تطوراً منذ زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي، وتحافظ البلدان على شراكة جوهرية ومستدامة.

ويُذكر أن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يون سوك يول، استقبل اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقد شهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.