السعودية اليوم / مصرع 15 شخصاً على الأقل في انفجار بمبنى تجاري في بنجلاديش



دكا 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات إثر انفجار في مبنى تجاري في العاصمة البنجلاديشية دكا اليوم.

وأفاد مسؤول في خدمة الإطفاء دين موني شارما أن الانفجار وقع في مبنى يضم خمسة طوابق بالقرب من منطقة جولستان بوسط دكا، وأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار، ولم تتضح أسبابه بعد.

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18:36ت م

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