السعودية اليوم / رئيس وزراء بولندا يصل إلى الرياض



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

وصل إلى الرياض اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوش مورافيتسكي والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق) ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، وسفير بولندا لدى المملكة روبرت روستك ومندوب من المراسم.

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18:34ت م

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