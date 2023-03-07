السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية لصيدلة الأورام



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسرطان، مذكرة تفاهم مع المجموعة

ومثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع مدير المركز الوطني للسرطان الدكتور مشبب العسيري، ومن المجموعة السعودية لصيدلة الأورام رئيسة المجموعة الدكتورة نورة الخضير.

وأكد العسيري أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بالمملكة، مشيراً إلى أن المجالات التي تشملها هذه المذكرة تتضمن الخدمات الصيدلانية المتعلقة بالأورام والمقدمة في مستشفيات ومراكز الأورام في المملكة, مشيدًا بما تقدمه المجموعة السعودية لصيدلة الأورام والجهات الحكومية والخاصة من جهود في مجال تطوير صيدلة الأورام في المملكة.

من جهتها؛ أوضحت الدكتورة الخضير، أن المذكرة تأتي استكمالاً لخطة المجموعة السعودية لصيدلة الأورام في دورتها الحالية بالتعاون مع المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي، الذي يعد المظلة التشريعية والتنسيقية والتكاملية لجميع القطاعات المقدمة لخدمات الأورام في المملكة؛ وهو الأمر الذي سيسهم في إنتاج برامج تعاونية ترفع من مستوى الخدمات التخصصية المقدمة لمرضى ومختصي الأورام في المملكة.

// انتهى //

18:07ت م

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الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسرطان، مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية لصيدلة الأورام؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام في المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.ومثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع مدير المركز الوطني للسرطان الدكتور مشبب العسيري، ومن المجموعة السعودية لصيدلة الأورام رئيسة المجموعة الدكتورة نورة الخضير.وأكد العسيري أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بالمملكة، مشيراً إلى أن المجالات التي تشملها هذه المذكرة تتضمن الخدمات الصيدلانية المتعلقة بالأورام والمقدمة في مستشفيات ومراكز الأورام في المملكة, مشيدًا بما تقدمه المجموعة السعودية لصيدلة الأورام والجهات الحكومية والخاصة من جهود في مجال تطوير صيدلة الأورام في المملكة.من جهتها؛ أوضحت الدكتورة الخضير، أن المذكرة تأتي استكمالاً لخطة المجموعة السعودية لصيدلة الأورام في دورتها الحالية بالتعاون مع المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي، الذي يعد المظلة التشريعية والتنسيقية والتكاملية لجميع القطاعات المقدمة لخدمات الأورام في المملكة؛ وهو الأمر الذي سيسهم في إنتاج برامج تعاونية ترفع من مستوى الخدمات التخصصية المقدمة لمرضى ومختصي الأورام في المملكة.// انتهى //18:07ت م0181

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