السعودية اليوم / ''غذائي صحتي'' .. ورشة عمل في زراعة الشرقية



الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم ورشة عمل بعنوان ''غذائي صحتي'' في المشتل التابع للفرع بحضور عددٍ من الأشخاص والأسر المنتجة و المهتمة بالغذاء الصحي.

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن هذه البرامج التوعية والأنشطة الإرشادية وورش العمل والمحاضرات تسهم في رفع المستوى المعرفي لموظفي الجهات الحكومية والشراكة المجتمعية، وذلك لتقديم خدمات ذات مستوى عالي من الحرفية والمهنية للموظفين والمهتمين بالزراعة المنزلية والمائية على وجه الخصوص.

وبين أن الهدف من الورشة هو التعريف بنظام الزراعة المائية, وأهم مميزاته وفوائده وأحدث الطرق المتبعة في هذا النوع من الزراعة, ومالها من تأثير ملموس في الاتساع الأفقي للمساحة الخضراء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال الزراعة المنزلية.

وقُدّم الورشة شرح عن نظام الزراعة المائية من عدة جوانب ومن أهمها أنواع الأنظمة الزراعية المائية ومستلزمات الزراعة المائية ومزايا الزراعة المائية كذلك فوائد الزراعة المائية وأهمية الزراعة المائية وبعد ذلك تم التطبيق بشكل عملي عن كيفية الزراعة المائية.

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17:32ت م

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