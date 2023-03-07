السعودية اليوم / الإرصاد الجوي البريطاني يحذّر من موجة صقيع وبرد قارس



لندن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيراً من الدرجة الثانية "الأصفر" جراء توقع قدوم موجة صقيع وبرد قارس هذا الأسبوع.

وأوضح المكتب في بيان أنه من المتوقع أن تعم الموجة جميع مقاطعات المملكة المتحدة الأربعة، داعياً المواطنين والسياح والزوار إلى توخي الحذّر واتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بهذا الشأن.

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17:26ت م

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