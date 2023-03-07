السعودية اليوم / تدشين فعاليات الحملة التوعوية " معاً لأجل أبو عريش"



أبو عريش 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

دشن محافظ أبو عريش مصطفي قحل اليوم، فعاليات الحملة التوعوية التي تنظمها أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية أبو عريش بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة تحت شعار " معاً لأجل أبو عريش "، وذلك بالممشى الشرقي بالمحافظة.

وتجسد الحملة مفهوم الشراكة الحقيقية بين جميع أفراد المجتمع وتكامل جهود القطاعات الحكومية والخاصة في تعزيز قيم الاستدامة والإسهام في برامج التوعية الميدانية التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادرٍ على تعزيز دوره في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمنطقة بصفة عامة ومحافظة أبو عريش بصفة خاصة .

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17:24ت م

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