

أبها 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

انطلقت اليوم بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أعمال وورش برنامج "دور التعاونيات في تعزيز قدرات المرأة لمنتجات الثروة الحيوانية" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة خبراء سعوديين ودوليين من منظمة الأغذية الزراعية بالأمم المتحدة (الفاو) إضافة إلى الجمعية التعاونية الزراعية بخميس مشيط.

ويهدف البرنامج الذي تشارك فيه أكثر من 40 امرأة من مربيات الماشية والأسر المنتجة والمسوقات إلى تعزيز قدراتهن وتطوير مهاراتهن من خلال التدريب على الإنتاج والتسويق وتفعيل مشاركاتهن في الأعمال التجارية التعاونية، إضافة إلى توجيههن لوضع الخطط المناسبة على جميع مستويات الإنتاج ،وتعزيز الروابط بين أعضاء الجمعية التعاونية والسيدات مع الجهات الأخرى لزيادة الإنتاج والتسويق.

// انتهى //

17:24ت م

0173





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بيئة عسير تستضيف برنامجًا لتدريب مربيات الماشية والأسر المنتجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.