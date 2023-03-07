السعودية اليوم / سمو أمير حائل يزور محافظة سميراء



حائل 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم محافظة سميراء, يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى المحافظة, محافظ سميراء عمر بن مزيد الزبن.

وتجول سموه داخل مبنى المحافظة والتقى برؤساء المراكز والمسؤولين، ثم زار مسجد الجلعود التاريخي الذي تم ترميمه بدعم من سمو ولي العهد حفظه الله.

إثر ذلك رعى الأمير عبد العزيز بن سعد حفل المحافظة وأهالي سميراء، بحضور سمو نائبه، ووكيل إمارة المنطقة.

وألقى محافظ سميراء كلمة نوه فيها بدعم القيادة الحكيمة لتنمية وتطوير المحافظات ومنها محافظة سميراء بمتابعة من سمو أمير حائل وسمو نائبه، مثمناً لسموه زيارته للمحافظة وتدشينه مشاريع تنموية.

ثم ألقى دحيم بن راشد الشبرمي كلمة الأهالي نوه خلالها بما تشهده المحافظة من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

إثرها توالت الفقرات من قصائد وأوبريت ترحيبي.

بعد ذلك دشن سمو أمير حائل مشاريع بلدية وتنموية وخيرية ورياضية وزراعية وتعليمية وصحية، كما شهد عقد شراكات مجتمعية بين بلدية سميراء وعدد من الجهات الأهلية والخاصة.

ونوه سموه في كلمته خلال الحفل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية وتطوير كل جزء من الوطن، مشيراً إلى أهمية محافظة سميراء وتلبية احتياجاتها كافة، متطلعاً إلى المزيد من النماء مستقبلًا.

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17:18ت م

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