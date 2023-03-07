السعودية اليوم / مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقع اتفاقية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

وقّعت مدينة

وتأتي أهمية الاتفاقية كون مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تُعد أول مدينة غير ربحية من نوعها في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا، وحاضنةً للعديد من المجاميع الشبابية والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وقادة المستقبل.

وسيُقام الفندق بجوار "منطقة المشراق" في المدينة -ثاني أكبر منطقة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية والشريان الحيوي للمدينة- الذي يربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة للمبتكرين والمبدعين؛ لتتشكّل بذلك مساحةً مجتمعيةً للأعمال والعيش والترفيه، كما تضمّ شارعاً رئيسياً نابضاً بالحياة يتيح الوصول مشيًا على الأقدام في غضون 15 دقيقة إلى المطاعم الراقية المُطلّة على وادي حنيفة والعديد من الإطلالات الأخرى على مدينة الرياض.

يذكر أن الفندق الجديد لسلسلة فنادق إنديغو، سيضم 234 غرفة وجناح، بالإضافة إلى 138 شقة فندقية، ويقع على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وعلى بعد 10 دقائق من حي الطريف التاريخي في الدرعية الذي يُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وسيتيح الفندق إمكانية الوصول بسهولة إلى المناطق الطبيعية والمتنوعة وكذلك المعالم الإبداعية ذات التصاميم المبتكرة، ومن ضمنها معهد مسك للفنون، ومقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز المؤتمرات. وسيوفر الفندق ثلاث خيارات من المطاعم، وقاعة مخصصة لتناول الطعام، ومقهى، وصالة استقبال فاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري: "يُسعدنا اختيار مجموعة فنادق ومنتجعات IHG مدينة محمد بن سلمان غير الربحية لتقديم فندق جديد على طراز عالمي سيُصمَّم لتوفير مجموعة من الخدمات المقدمة إلى الشباب. كما يُسعدنا ما ورد في الإعلان الصادر مؤخرًا عن وزارة الثقافة بتنفيذ أعمال فنية داخلية في الفندق مقدمة من قبل فنانين سعوديين، وهو ما يتماشى مع أهداف معهد مسك للفنون التابع لمنظومة مسك وكذلك العلامة التجارية لإنديغو".

بدوره قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر: "نسعد ونتشرف بالشراكة مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، وهي التي ستُشكِّل مجتمعًا مزدهرًا بالمفكرين والمبدعين ورواد الابتكار، الذين يعملون من أجل بناء مستقبل المملكة العربية

يذكر بأن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ستوفّر العديد من المساحات والمنصات لتجربة المنتجات والتقنيات الجديدة، كما ستقدم المدينة بيئات تفاعلية للبيع بالتجزئة؛ بما ينعكس على تقديم تجارب استثنائية لمرتاديها. وستوفر بيئة خارجية مريحة وبنية تشمّل أنظمة التبريد والتضليل الذكي والمُستدام؛ بما يُشجّع الزوار والساكنين على ممارسة

// انتهى //

17:14ت م

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الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG -إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم- اتفاقية إدارة لإنشاء فرع جديد من سلسلة فنادق إنديغو داخل المدينة الواقعة بحي عرقة، التي تمتد بمحاذاة وادي حنيفة بالرياض.وتأتي أهمية الاتفاقية كون مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تُعد أول مدينة غير ربحية من نوعها في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا، وحاضنةً للعديد من المجاميع الشبابية والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وقادة المستقبل.وسيُقام الفندق بجوار "منطقة المشراق" في المدينة -ثاني أكبر منطقة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية والشريان الحيوي للمدينة- الذي يربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة للمبتكرين والمبدعين؛ لتتشكّل بذلك مساحةً مجتمعيةً للأعمال والعيش والترفيه، كما تضمّ شارعاً رئيسياً نابضاً بالحياة يتيح الوصول مشيًا على الأقدام في غضون 15 دقيقة إلى المطاعم الراقية المُطلّة على وادي حنيفة والعديد من الإطلالات الأخرى على مدينة الرياض.يذكر أن الفندق الجديد لسلسلة فنادق إنديغو، سيضم 234 غرفة وجناح، بالإضافة إلى 138 شقة فندقية، ويقع على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وعلى بعد 10 دقائق من حي الطريف التاريخي في الدرعية الذي يُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وسيتيح الفندق إمكانية الوصول بسهولة إلى المناطق الطبيعية والمتنوعة وكذلك المعالم الإبداعية ذات التصاميم المبتكرة، ومن ضمنها معهد مسك للفنون، ومقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز المؤتمرات. وسيوفر الفندق ثلاث خيارات من المطاعم، وقاعة مخصصة لتناول الطعام، ومقهى، وصالة استقبال فاخرة.وقال الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري: "يُسعدنا اختيار مجموعة فنادق ومنتجعات IHG مدينة محمد بن سلمان غير الربحية لتقديم فندق جديد على طراز عالمي سيُصمَّم لتوفير مجموعة من الخدمات المقدمة إلى الشباب. كما يُسعدنا ما ورد في الإعلان الصادر مؤخرًا عن وزارة الثقافة بتنفيذ أعمال فنية داخلية في الفندق مقدمة من قبل فنانين سعوديين، وهو ما يتماشى مع أهداف معهد مسك للفنون التابع لمنظومة مسك وكذلك العلامة التجارية لإنديغو".بدوره قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر: "نسعد ونتشرف بالشراكة مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، وهي التي ستُشكِّل مجتمعًا مزدهرًا بالمفكرين والمبدعين ورواد الابتكار، الذين يعملون من أجل بناء مستقبل المملكة العربية السعودية . وانطلاقاً من مكانة هذه المدينة وجهودها التي تركز على تشجيع القيادات الشابّة من أجل مستقبل أفضل في المملكة؛ تُشكل هذه الشراكة فرصة رائعة لمواصلة وتعزيز دعمنا للشباب السعودي ورؤية المملكة 2030".يذكر بأن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ستوفّر العديد من المساحات والمنصات لتجربة المنتجات والتقنيات الجديدة، كما ستقدم المدينة بيئات تفاعلية للبيع بالتجزئة؛ بما ينعكس على تقديم تجارب استثنائية لمرتاديها. وستوفر بيئة خارجية مريحة وبنية تشمّل أنظمة التبريد والتضليل الذكي والمُستدام؛ بما يُشجّع الزوار والساكنين على ممارسة رياضة المشي والأنشطة في الهواء الطلق، لتصبح المدينة مثالًا نموذجيًا للنقل الحضري الحديث والمتكامل.// انتهى //17:14ت م0167

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