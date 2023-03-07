شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة النصر بسبب حجازي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تلقي اتحاد جدة صدمة قبل مواجهة النصر، في بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر السعودي، يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، تغيب عن مران الفريق أمس الإثنين، لليوم الثاني علىالتوالي، وذلك بسبب شعوره بالآلام عضلية.

وأوضحت الصحيفة أن حجازي سوف يخضع للآشعة، وذلك من أجل معرفة حجم إصابته، وتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، وتحديد مشاركته مع الفريق أمام النصر السعودي.

ويتواجد النصر السعودي في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني،برصيد 44 نقطة.