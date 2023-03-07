اخبار السعوديه

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن السويسرى مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة عن الأسبوع السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

وجاءت تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي

الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - شادي حسين.

البدلاء:- علي لطفي - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم "كهربا" - برونو سافيو - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - رأفت خليل - أحمد نبيل كوكا - محمد أشرف.

وتنقل فعاليات مباراة الاهلي والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد الحصرى لمباريات الدوري المصري الممتاز ويتولى التعليق أيمن الكاشف.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا