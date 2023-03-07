شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن السويسرى مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة عن الأسبوع السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب

وجاءت تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي

الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - شادي حسين.

البدلاء:- علي لطفي - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم "كهربا" - برونو سافيو - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - رأفت خليل - أحمد نبيل كوكا - محمد أشرف.

وتنقل فعاليات مباراة الاهلي والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد الحصرى لمباريات الدوري المصري الممتاز ويتولى التعليق أيمن الكاشف.