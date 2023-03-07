السعودية اليوم / ‎القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 54 مخالفًا لنظام البيئة، 45 مواطنًا، و7 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 829 متنًا من الإبل، و912 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

‎وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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16:51ت م

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