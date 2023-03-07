السعودية اليوم / "إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات لمديرية مكافحة المخدرات



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للكادر النسائي، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) : https://jobs.sa .

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16:10ت م

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