السعودية اليوم / ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني في أبشر.. لوحات برموز جديدة تطرح لأول مرة



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

أطلقت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام مزادًا يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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16:03ت م

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