السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يدشن المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين والزوار لعام 1444هـ



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة اليوم، المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين والزوار الذي تنفذه الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1444هـ حيث سيبلغ عدد الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار ما يزيد عن ثمانية ملايين خدمة.

وشاهد معاليه عرضاً مرئيًا حول المناشط الدعوية والإرشادية التي يزيد عددها عن 50000 منشط ستنفذ بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمترجمين بعدد من اللغات المختلفة في مساجد الحل والمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة للمعتمرين والزوار عبر التقنيات والشاشات الإلكترونية وكبائن توزيع المطبوعات.

ويتمثل البرنامج في تقديم المناشط الدعوية حيث سيتم إلقاء الكلمات والدروس العلمية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية، وتقديم إجابة السائل عبر كبائن التوعية الإسلامية الميدانية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية، وسيتم الرد على أكثر من 500 ألف سؤال، وأيضاً بث الرسائل عبر الشاشات في المصليات المركزية والفنادق بواقع 6,874,560 رسالة بلغات عالمية مختلفة، إلى جانب تقديم الزوار الكتب الإرشادية سواء المطبوعة أو الإلكترونية من خلال الشاشات التفاعلية، ومنصات المكتبات الإلكترونية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بهدف إبراز محاسن الإسلام وتوضيح أحكام الحج والعمرة، وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية، وبيان ما تقدمه المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديها.

// انتهى //

15:51ت م

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