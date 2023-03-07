السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الـ(29) للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

عقدت اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع والعشرين، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض. وترأس الاجتماع المستشار لشؤون بيت المال بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الدكتور صالح بن ناصر بن محمد القاسمي، -رئيس الدورة الحالية-.

وبحثت اللجنة في عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها دول مجلس التعاون والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها للتعاون المشترك فيما بينها في المجال الوقفي، ومن أهم الموضوعات والمقترحات في هذا المجال، مقترح مركز الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقفي، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول المجلس (الندوات التفاعلية)، وإقامة ملتقى يعنى بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والطائفية، ومقترح رؤية إسلامية حول مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، كما تم مناقشة قرار المجلس الوزاري في دورته الـ(153) الخاص ببند حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.

// انتهى //

15:04ت م

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