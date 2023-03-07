السعودية اليوم / أمانة الشرقية تعقد اجتماعًا تعريفيًا لأعمال المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات



الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

عقدت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات "mwan" اليوم، اجتماعاً تعريفياً لإطلاق المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات لمدن المنطقة، وذلك لإيجاد الحلول المتكاملة والمستدامة لكافة أنواع النفايات في المنطقة.

واستعرض في الاجتماع أهم أهداف المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات لمجموعة مدن المنطقة الشرقية والمتضمنة كل من رأس تنورة، والخُبر، والدمام، والقطيف، وبقيق، والجبيل، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، كما جرى مناقشة أبرز الأعمال والمهام بين الشركاء من الجهات ذات العلاقة، بهدف بناء المخطط والمواءمة معهم.

كما بحث الاجتماع الحلول المتكاملة والمستدامة لكافة أنواع النفايات في جميع مناطق المملكة على كامل سلسلة القيمة، إضافة إلى البدء ببناء الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، بعد استكمال أعمال التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة، 25 مجموعة جغرافية Cluster.

ويولي المركز الوطني لإدارة النفايات أهمية قصوى للمجموعة الجغرافية الخاصة بالمنطقة الشرقية والمتضمنة عدداً من المحافظات، وذلك لما لهذه المجموعة من حاجة ملحة لحلول شاملة على المستوى البيئي والاقتصادي والفني، بالشراكة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة بهدف العمل على تطوير المخطط الإستراتيجي الشامل (Waste Management Master Plan) لهذه المجموعة، لبحث الوضع الراهن وبناء خط أساس لأنواع النفايات المتعددة وكميات إنتاجها الحالية والمستقبلية ومن ثم وضع الحلول الفنية والاقتصادية إلى أن يتم إطلاق وطرح الفرص الاستثمارية فيها.

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14:56ت م

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