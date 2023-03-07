السعودية اليوم / انطلاق ورش العدالة الانتقالية في السودان السبت المقبل



الخرطوم 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

كشفت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد عن الاتفاق مع لجنة العدالة الانتقالية بإقامة ست ورش في مختلف مدن السودان، ويعقبها مؤتمر قومي بالخرطوم.

وأوضحت في بيان نشر اليوم، أن الورش المقررة ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 11 مارس بالمدن السودانية المختلفة.

مما يذكر أن اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية مكونة من تحالف المجتمع المدني، الخبراء الوطنيين، والموقعين على الاتفاق الإطاري .

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14:55ت م

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