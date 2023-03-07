السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل متقاعدي أرامكو السعودية



الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، عدداً من المتقاعدين من شركة أرامكو

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود موظفي أرامكو وما قدموه طوال سنوات عملهم من اسهامات لخدمة المملكة والمنطقة على وجه الخصوص.

وقال سموه "سعدت برؤيتكم ونرحب بكم نيابة عن حكومة المملكة ومواطنيها وبشكل خاص أهالي المنطقة الشرقية بعد الوقت الذي قضيتموه في هذه المنطقة وغيرها من المناطق وآمل أن تكونوا قد حملتم معكم خبرات مثمرة وذكريات أثناء إسهامكم في التقدم وتحقيق الإنجازات خلال عملكم في أرامكو السعودية العملاقة".

والقى غاري بارنيز كلمة نيابة عن المتقاعدين عبر فيها عن سعادته بزيارة المملكة والعودة للمنطقة التي قضى فيها سنوات عديدة من حياته خلال عمله في أرامكو السعودية، مشيداً بما شاهده في المملكة من تطور ونمو، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله له ولزملائه المتقاعدين من أرامكو السعودية .

حضر اللقاء النائب الأعلى لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم، وعدد من القيادات.

// انتهى //

14:53ت م

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الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، عدداً من المتقاعدين من شركة أرامكو السعودية من جنسيات مختلفة بحضور رئيس لجنة المتقاعدين علي محمد البلوشي .وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود موظفي أرامكو وما قدموه طوال سنوات عملهم من اسهامات لخدمة المملكة والمنطقة على وجه الخصوص.وقال سموه "سعدت برؤيتكم ونرحب بكم نيابة عن حكومة المملكة ومواطنيها وبشكل خاص أهالي المنطقة الشرقية بعد الوقت الذي قضيتموه في هذه المنطقة وغيرها من المناطق وآمل أن تكونوا قد حملتم معكم خبرات مثمرة وذكريات أثناء إسهامكم في التقدم وتحقيق الإنجازات خلال عملكم في أرامكو السعودية العملاقة".والقى غاري بارنيز كلمة نيابة عن المتقاعدين عبر فيها عن سعادته بزيارة المملكة والعودة للمنطقة التي قضى فيها سنوات عديدة من حياته خلال عمله في أرامكو السعودية، مشيداً بما شاهده في المملكة من تطور ونمو، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله له ولزملائه المتقاعدين من أرامكو السعودية .حضر اللقاء النائب الأعلى لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم، وعدد من القيادات.// انتهى //14:53ت م0121

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