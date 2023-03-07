السعودية اليوم / منظمة الهجرة الدولية : حرق عشرات القرى والبلدات بدارفور



الخرطوم 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

رصد مكتب تتبع النزوح، التابع لمنظمة الهجرة الدولية في السودان حرق عشرات القرى والبلدات في إقليم دارفور منذ مطلع الشهر الجاري، بشكل ينذر بالخطر، حيث طالت الحرائق منازل القرويين ومخزونها من المحاصيل.

وأبلغ مكتب تتبع النزوح في بيان إنه في الثاني من شهر مارس الجاري، اندلع حريق في قرية أم جبيشة بمحلية كليمندو، حيث احترق منزلان بالكامل، وفي 3 مارس، اندلع حريق في قرية غسة جمت داخل نفس المنطقة ، حيث احترقت سبعة منازل بالكامل، بالإضافة إلى ذلك، في 5 مارس، اندلع حريق في بلدة السريف التابعة لمحلية السريف، حيث ورد أن أربعة منازل أحرقت بالكامل، وما بين 2 و 4 مارس، وقع حريق في قرية عيال أمين بمحلية طويشا بولاية شمال دارفور حيث احترق 41 منزلاً بالكامل، وتضرر 54 منزلاً آخر بشكل جزئي، وفي أم جبيشة وقسة جمت والسريف، أبلغت الفرق الميدانية عن فقدان المحاصيل الزراعية.

وذكر البيان أن القرى والبلدات التي طالتها الحرائق "لا تزال المناطق في متناول الجهات الفاعلة الإنسانية" في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن مصفوفة تتبع النزوح تراقب الوضع عن كثب وستقوم بتفعيل تتبع النزوح وتقديم معلومات إضافية عن بيانات المأوى والجنس والعمر المصنفة ومؤشرات الحماية والاحتياجات الإنسانية العاجلة.

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14:49ت م

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