السعودية اليوم / منسوبو إدارة حماية العمالة المنزلية بوزارة الموارد البشرية يطلعون على آليات حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

أطلَعت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان منسوبي إدارة حماية العمالة المنزلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على آليات التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء وذلك في دورة تدريبية نظمتها "عبر الاتصال المرئي" على مدى يومين، وذلك بالتعاون بين اللجنة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتناولت موضوعات الدورة التدريبية الإطار الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنظيم قطاع العمالة المنزلية، وعناصر هذه الجرائم، وكيفية التعرف على الضحايا بشكلها العام، والعمل الجبري منها خصوصاً، كما استعرضت اللجنة خلال الدورة التدريبية الممارسات الفضلى لإجراء المقابلات مع الضحايا مع مراعاة التنوع الجنسي، والتعرف على أفضل الإجراءات والتدابير وآليات التنسيق والإحالة بين الجهات المختصة لحماية العمالة المنزلية.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص بالهيئة وضمن برامج خططها التدريبية والتوعوية في تكثيف التدريب وبناء القدرات لدى المختصين والمباشرين لمثل هذه الحالات.

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14:43ت م

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