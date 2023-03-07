السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنجز وتطور 70‎‎ % من مرحلة تطوير وتجميل مدخل محافظة الخبر



الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 70‎%‎ من مرحلة العمل على تطوير وتجميل مدخل محافظة الخبر من جهة طريق الملك عبد الله على مساحة تزيد عن 25000 م2، ليشكل واحدا من أجمل المداخل لما يحتويه من عناصر جمالية، ومسطحات خضراء بمساحة تزيد عن 11.000م2 وأكثر من 150 شجرة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع يمثل مدخلاً رئيساً لمدينة الخبر، ونقطة التقاء للقادم من جهة طريق الملك عبد الله، ومن جهة طريق الملك خالد، مشيرةً إلى أن الموقع سيُجمَّل بالمسطحات الخضراء والزهور وزراعة الأشجار، وتنفيذ شبكة الري، وتركيب الأعمال التجميلية التي تتكامل مع العمل الفني، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري 2023م، وذلك ضمن استراتيجية البلدية في تحسين وتطوير شبكة الطرق، والارتقاء بالمظهر الجمالي العام بالمحافظة.

// انتهى //

14:42ت م

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