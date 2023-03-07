شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية في صفوف النصر قبل أيام من كلاسيكو الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نادي النصر ضربة قوية، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، والتي قد تبعده عن مواجهة الاتحاد المرتقبة في كلاسيكو الدوري السعود للمحترفين.

ضربة في صفوف النصر قبل أيام قليلة من مباراة الاتحاد

وتعرض أيمن يحيى، جناح النصر إلى إصابة قوية في الركبة، خلال اللقاء الذي جمع العالمي أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، عن تضاؤل فرص أيمن يحيى في المشاركة بمباراة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، خاصة في ظل استمرار تغيبه عن التدريبات، وتواجده في العيادة الطبية.

وفي سياق متصل، يفكر رودي جارسيا، المدير الفني للنصر، بجدية في مشاركة الإسباني ألفارو جونزاليس، الذي تأكدت جاهزيته لخوض مباراة الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة، في ظل مشاركة اللاعب أساسيًا في التدريبات التكتيكية ثم المناورة.

وشهدت تدريبات النصر، مشاركة رباعي درجة الشباب "يوسف حقوي، فيصل مجرشي، أسامة الربيعة، فهد الزبيدي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا على الاتحاد مساء الخميس القادم الموافق 9 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرون من مجريات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 2022/2023

وتنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 46 نقطة، بينما يرتكز الاتحاد في الوصافة خلفًا للعالمي برصيد 44 نقطة.

نتيجة آخر مواجهة جمعت بين النصر والاتحاد

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الطرفين، كانت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2022/2023، والتي انتهت بفوز كتيبة العميد بثلاثية مقابل هدف.

وحصد الاتحاد بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الفيحاء في النهائي بهدفين دون رد.

بينما آخر مواجهة بين الطرفين في الدوري السعودي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.