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اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار

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الرياض - محمد الوسيري - وقع بنك كوريا الجنوبية للتصدير والاستيراد اتفاقًا بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة أرامكو ، في خطوة قد تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود في السعودية.

مدة الاتفاق

وتم توقيع الاتفاق الذي تبلغ مدته 3 سنوات، بين رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد يون هي-سونغ، والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية، زياد المرشد في سيول.

وبموجب الاتفاق، يمكن لبنك كوريا للتصدير والاستيراد إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة أرامكو السعودية، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تطرحها شركة النفط السعودية.

اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار

أهمية الصفقة لـ كوريا الجنوبية

وقال البنك الذي تديره الدولة: الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط.

وأضاف البنك أنه من مجموع 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة الأمير إلى سيئول في نوفمبر.

وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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